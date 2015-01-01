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نائب محافظ الإسكندرية: الثورة الفرنسية أرثت مبادئ الأخاء والحرية والمساواة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 12:34 ص
نائب محافظ الإسكندرية: الثورة الفرنسية أرثت مبادئ الأخاء والحرية والمساواة
جانب من الفعاليات
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محمد رجب - دينا حسن
 
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نقل أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، تهنئة الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية إلي الجالية الفرنسية والشعب الفرنسي بمناسبة العيد الوطنى الفرنسى، مؤكدا تدعيم وتقوية العلاقات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال حضوره أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، احتفالية العيد الوطني لدولة فرنسا، والتي أقيمت مساء اليوم بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، بحضور ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بمصر، وجانينا ايريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وقناصل الدول العربية والأوروبية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، ولفيف من الشخصيات العامة بالمجتمع.

وأعرب نائب المحافظ عن سعادته لمشاركته هذا الحدث الجليل الذى نحتفل فيه بالثورة الفرنسية التى أرست مبادئ الاخاء والحرية والمساواة. وأوضح مدى عمق العلاقات بين مصر وفرنسا المرتبطتان بعلاقات تجارية وسياسية واقتصادية وثقافية وتاريخية قوية وعميقة على مر العصور.

من جانبه، قدم ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، الشكر إلي قيادات محافظة الإسكندرية لحرصها على مشاركة الجالية الفرنسية العيد الوطني لفرنسا. لافتا إلى أن الإسكندرية لديها مكانة كبيرة في نفوسهم لما لها من تاريخ عميق علي مر السنين.
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