هيئة التعمير: لا يوجد مبرر لعدم تقنين أرضاع أراضي الدولة.. "مفيش حجة"

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قال محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إنه تم تشكيل لجنة رباعية من لجنة استرداد الأراضي لتقديم المشورة للمحافظات المختلفة، موضحا أنهم تلقوا 279 ألف طلب لتقنين أوضاعهم، منهم 08 ألف طلب دفعوا الرسوم.



وأشار "حلمي"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أنهم عملوا على تقديم حلول لكل المشكلات التي تظهر، موضحًا أنهم تفاعلوا مع كافة المشكلات التي واجهت كافة المحاافظين لتقنين أوضاع الأراضي.



وأكد أنه لا يوجد مبرر لعدم تقنين أوضاع أراضي الدولة بعد تذليل كافة العقبات، معقبا: "مبقاش في حجة لتقنين المخالفين أرضهم".

