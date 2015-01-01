سفير فرنسا بالقاهرة: إطلاق مشروع لإعادة بناء المدرسة الفرنسية في مصر (صور)

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أكد ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، حرص فرنسا على تعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة وخاصة تعزيز العلاقات الاقتصادية.



جاء ذلك خلال احتفالية العيد الوطني لدولة فرنسا، والتي أقيمت مساء اليوم بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، بحضور ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بمصر، وجانينا ايريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وقناصل الدول العربية والأوروبية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، ولفيف من الشخصيات العامة بالمجتمع.



وأضاف روماتيه، أن فرتسا حريصة على تعزيز العلاقات في مجال التعليم، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مشروع كبير خاص بإعادة بناء المدرسة الفرنسية بالإسكندرية ليضم ألفان طالب وذلك نظرا لزيادة رغبة المصريين في الانضمام للمدارس الفرنسية.

