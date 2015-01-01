ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سفير فرنسا بالقاهرة: إطلاق مشروع لإعادة بناء المدرسة الفرنسية في مصر (صور)

الجمعة 12/يوليه/2019 - 12:39 ص
سفير فرنسا بالقاهرة: إطلاق مشروع لإعادة بناء المدرسة الفرنسية في مصر (صور)
جانب من الفعاليات
Advertisements
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
Advertisements
أكد ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، حرص فرنسا على تعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة وخاصة تعزيز العلاقات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال احتفالية العيد الوطني لدولة فرنسا، والتي أقيمت مساء اليوم بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، بحضور ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بمصر، وجانينا ايريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وقناصل الدول العربية والأوروبية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، ولفيف من الشخصيات العامة بالمجتمع.

وأضاف روماتيه، أن فرتسا حريصة على تعزيز العلاقات في مجال التعليم، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مشروع كبير خاص بإعادة بناء المدرسة الفرنسية بالإسكندرية ليضم ألفان طالب وذلك نظرا لزيادة رغبة المصريين في الانضمام للمدارس الفرنسية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
3
x
ركلات جزاء (انتهت)
4
الجزائر
مدغشقر
0
x
21:00
2
تونس