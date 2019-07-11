نجم مانشستر سيتي بديل نيمار في باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي عثر على بديل نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا والذي يرغب في العودة إلى برشلونة هذا الصيف.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لتدعيم الخط الأمامي برفقة كلا من كيليان مبابي وإدينسون كافاني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة مانشستر سيتي تحاول إقناع ساني بتجديد عقده على الرغم من قلة مشاركاته بشكل أساسي مع الفريق، حيث اعتمد عليه جوارديولا المدير الفني للفريق بشكل أساسي في 21 مباراة فقط في الدوري.

وذكرت الصحيفة الإسبانية محاولات باريس سان جيرمان الحصول على خدمات النجم الألماني منذ 3 سنوات لكنه فضل الإنضمام لمانشستر سيتي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ساني يعتبر هدفًا لبايرن ميونخ الذي يرغب في ضمه جناح مميز مثله لتعويض رحيل الثنائي روبن وريبيري.