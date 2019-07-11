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فرجاني ساسي يكشف أسباب فوز تونس على مدغشقر

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:33 م
فرجاني ساسي يكشف أسباب فوز تونس على مدغشقر
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كتب - حسن شحاتة
 
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حقق المنتخب التونسي فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب مدغشقر، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ستاد السلام، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.


وقال التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز بالمباراة، لقاء لم يكن سهلاً رغم النتيجة الكبيرة، خاصة أن منتخب مدغشقر حصل على يوم راحة أكثر من منتخبنا".


وأضاف: "قدمنا أداء سئ في دور المجموعات، ولكن نجحنا في العودة سريعًا في الأدوار الأقصائية".


واختتم: "جميع اللاعبين في منتصف الملعب رائعين، ولكن الأمر الذي اختلف في أخر مباراتين وسبب فوزنا اليوم هو عودة الروح والعزيمة للاعبية".

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