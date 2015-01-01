ضبط 1110 أسطوانات بوتاجاز وتحرير 68 مخالفة تموينية بمدينة نجع حمادي في قنا

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صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بأن مديرية التموين قامت بحملة تفتيشية بمدينة نجع حمادى اسفرت عن ضبط عدد من اسطوانات البوتاجاز المنزلى وتحرير 68 مخالفة تموينية متنوعة يأتي ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.



وأـوضح الهجان أنه تم تحرير المحضر رقم 759 ج.أ.د.ط لسنة 2019 جنح مركز نجع حمادى ضد المواطن ب.أ.ب وذلك لبيعة عدد 1110 أسطوانات بوتاجاز منزلى بأزيد من السعر.



كما تم تحرير المحضر رقم 11149 جنح مركز نجع حمادى حيث تم ضبط 164 كجم لانشون مجهولة المصدر والمحضر رقم 757 ج.أ.د.ط لسنة 2019 والمحضر 758 ج.ا. د. ط لسنة 2019 جنح مركز نجع حمادى لتجميع 55 لتر سولار وبنزين بالمخالفة لقانون تنظيم تداول المواد البترولية.



واضاف محافظ قنا ان الحملات نجحت في تحرير 19 محضر غلق بدال تموينى وضبط 15مخالفة عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، 11 مخالفة عدم الإلتزام بالتعليمات، 7 مخالفات عدم اعلان اسعار، 4 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 4 مخالفات مخابز مغلقة، 3 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، عدد 2 محضر ضبط مواد تموينية.

