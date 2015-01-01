"عبدالله": حصر الأصول المؤجرة للجهات الحكومية من البحر الأحمر (صور)

محافظ البحر الأحمر،



وأشار إلى أنه سيتم استغلال أراضى الدولة بالمحافظة في إقامة مشروعات للخدمات العامة للمواطنين، مشيرا أن الدولة تهدف فى المقام الأول تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجاتهم وهذا ما تقوم به محافظة البحر الأحمر.



جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن وعدد من القيادات المعنية والتنفيذية والقيادات الأمنية بالمحافظة.



وجه اللواء أحمد عبدالله،تعليماته خلال الإجتماع الذى عقد مساء اليوم الخميس بديوان عام المحافظة بحصر الأصول والوحدات المؤجرة للجهات الحكومية المملوكة لمحافظة البحر الأحمر وكذلك المحلات والوحدات المؤجرة للمواطنين بإيجارات قديمة.وأكد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء، ضرورة مخاطبة كل الأجهزة الحكومية والمواطنين بتجديد العقد بالقيمة الايجارية الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة اعتبارا من 1يوليو 2019م، مشددا على رؤساء المدن بالحصر الدقيق لجميع الأراضي حفاظا على الممتلكات وعدم التهاون على المعتدين على أراضي الدولة.