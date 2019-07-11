مد "بيت الأشباح" لأسبوعين على العائم لـ "الإقبال الجماهيري" (صور)

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد العرض المسرحي “ بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح ١٥ ليلة عرض أخرى على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، و ذلك ابتداء من غدا الجمعة الموافق ١٢ يوليو الجارى يوميا ماعدا الثلاثاء في تمام السابعة مساء، و ذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض منذ افتتاحه يونيو الماضي.









يذكر أن المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و شاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الاشارة ، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة "اسمعونا".









"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.



