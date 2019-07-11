ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مد "بيت الأشباح" لأسبوعين على العائم لـ "الإقبال الجماهيري" (صور)

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:17 م
مد بيت الأشباح لأسبوعين على العائم لـ الإقبال الجماهيري (صور)
"بيت الأشباح"
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements
قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد العرض المسرحي “ بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح   ١٥ ليلة عرض أخرى على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، و ذلك ابتداء من غدا الجمعة الموافق ١٢ يوليو الجارى يوميا ماعدا الثلاثاء في تمام السابعة مساء، و ذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض منذ افتتاحه يونيو الماضي.


يذكر أن المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و شاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الاشارة ، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة "اسمعونا".


"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة  30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.

مد "بيت الأشباح" لأسبوعين على العائم لـ "الإقبال الجماهيري" (صور)
مد "بيت الأشباح" لأسبوعين على العائم لـ "الإقبال الجماهيري" (صور)
مد "بيت الأشباح" لأسبوعين على العائم لـ "الإقبال الجماهيري" (صور)
مد "بيت الأشباح" لأسبوعين على العائم لـ "الإقبال الجماهيري" (صور)
مد "بيت الأشباح" لأسبوعين على العائم لـ "الإقبال الجماهيري" (صور)
مد "بيت الأشباح" لأسبوعين على العائم لـ "الإقبال الجماهيري" (صور)
مد "بيت الأشباح" لأسبوعين على العائم لـ "الإقبال الجماهيري" (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
3
x
ركلات جزاء (انتهت)
4
الجزائر
مدغشقر
0
x
21:00
2
تونس