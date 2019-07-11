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إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب فرجاني ساسي

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:25 م
إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب فرجاني ساسي
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محمد الصو
 
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رفض فرجانى ساسي لاعب المنتخب التونسي وصاحب جائزة أفضل لاعب فى مباراة تونس ومدغشقر استكمال المؤتمر الصحفى الخاص بجائزة أفضل لاعب بالمباراة.


وجاء قطع المؤتمر الصحفي، اعتراضا من اللاعب على طلب المترجم الخاص للسادة الاعلاميين بالتحدث باللغة العربية الفصحى وعدم التحدث باللهجة التونسية.


واستشاط اللاعب غضبا ورفض استكمال المؤتمر الخاص رافضا كافة المحاولات الخاصة من قبل مسئول الاعلامى للكاف لاستكمال المؤتمر.

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