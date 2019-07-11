نشرة أخبار منتصف الليل.. ميليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في الحديدة

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ محافظ الدقهلية يحيل 5 مسئولين بالجمالية وميت سلسيل للتحقيق، فضلًا عن غلق 126 منشأة غذائية وإعدام 8 طن أغذية فاسدة بالدقهلية.





قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إحالة 4 رؤساء جمعيات زراعية ورئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة الجمالية وميت سلسيل للتحقيق بسبب التقاعس والتقصير في أداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.





أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن غلق 126 منشأة غذائية متنوعة بنطاق المحافظة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات بالإضافة إلى ضبط واعدام 8 أطنان من أغذية وعصائر متنوعة وتحرير 242 محاضر لعدم وجود شهادة صحية.





شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الخميس، قصفاً مدفعياً عشوائياً على تجمعات للمدنيين في محافظة الحديدة غرب البلاد.

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس النائب البرلماني صلاح عيسى، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية التي تحمل الرقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بتهمة الرشوة.



