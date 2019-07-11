صحيفة بريطانية: داعش يهدد بتفجير قصر "ويستمنستر" في لندن
الخميس 11/يوليه/2019 - 11:15 م
وكالات
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أفاد تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية، الخميس، بأن تنظيم داعش الإرهابي نشر صورة مرعبة لقصر ويستمنستر على الإنترنت.
وتظهر الصورة التي تم التلاعب بها بدخان يتصاعد من برج إليزابيث – الذي يضم بيغ بن – بينما اشتعلت النيران في بقية المباني القوطية الشهيرة في مجلس النواب.
وشوهدت شخصية مجنحة مسلحة بمسدس في مكان قريب. يأتي الملصق، الذي ظهر عبر موقع Site Intelligence Group، وسط حملة دعاية من أنصار داعش، وبعدما نشرت العديد من الرسومات التي تصور الهجمات على المدن الغربية على وسائل التواصل الاجتماعي في مايو.
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