رسالة قوية من هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهوره صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع خطيبها الفنان أحمد فهمي، موجهة له رسالة رومانسية.





وعلقت هنا الزاهد على صورتها مع أحمد فهمي بالإنجليزية، فيما يقابله بالعربية قائلة: أنا أحبك".





كان أحمد فهمي، أعلن خبر خطبته بـ هنا الزاهد في أغسطس من عام 2018 الماضي، حينما نشر صورة لـ هنا، عبر انستجرام، ووضع بجانبها الكثير من القلوب، ليؤكد بذلك أنباء علاقتهما التي انتشرت قبل إعلان الخطوبة رسميا.





يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى.





بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.