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ضبط ٣ من تجار المواد المخدرة بدمياط

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:07 م
ضبط ٣ من تجار المواد المخدرة بدمياط
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هند الشيال
 
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تمكنت حملة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط من إلقاء القبض على محمود جوده غنيم عاطل من الشعراء بتهمة الإتجار في المواد المخدرة،كما تم القبض على كلا شاكر شوشه وايهاب شوشه يقومان ببيع تذاكر الهيروين علي المتعاطين.

وبمداهمه وكر الاول الشهير بجوده عثر معه علي ٤ طرب حشيش تزن كيلو جرام وتبين ايضا حيازته لطبنجه حلوان ٩ م ومبلغ مالي ٢٠٠٠ جنيه، كما تم ضبط الشقيقين شاكر وايهاب شوشه وبحوزتهما اسطوانتين من الهيروين الخام وزنتا نصف كيلو ومبلغ مالي ١٢٠٠ جنيها.

تم تحرير محاضر للمتهمين أشرف عليها العميد عمرو الفداوي مأمور قسم شرطة راس البر تمهيدا لعرضهم علي النيابه العامه.
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