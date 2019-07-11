مدير منظومة "الشكاوى الحكومية": لا مساس بسعر الخبز (فيديو)
الخميس 11/يوليه/2019 - 11:30 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن الدولة تسعى لتنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد "الرفاعي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن مؤسسات الدولة حريصة على الوصل كل مواطن يستحق الدعم.
وأضاف أنه لا بالخبز، سواء برفع الدعم عنه أو تغيير سعره.
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