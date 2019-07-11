ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسامة كمال: التعليم في مصر أقرب إلى طعم "الطين الحاف"

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:05 م
أسامة كمال: التعليم في مصر أقرب إلى طعم الطين الحاف
أسامة كمال
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
عقب الإعلامي أسامة كمال، على واقعة رسوب 300 مهندسًا مدنيًا في اختبارات توظيف لشركة مياه الغربية، قائلا: "واقعة غريبة".

وقال "كمال"، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إن التعليم في مصر أقرب إلى طعم "الطين الحاف"، معتبرًا إلى أن التعليم في مصر في وضع كارثي، وأي وضع للتعليم سيكون أفضل حالا من وضعنا الحالي.

وشدد على ضرورة دراسة السبب الذي أدى إلى رسوب هؤلاء المهندسين، مضيفا أنه لابد من تطوير التعليم بشكل سريع.
Advertisements
المزيد عن: توك شو اخبار مصر أسامة كمال
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
3
x
ركلات جزاء (انتهت)
4
الجزائر
مدغشقر
0
x
21:00
2
تونس