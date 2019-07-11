أسامة كمال: التعليم في مصر أقرب إلى طعم "الطين الحاف"

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عقب الإعلامي أسامة كمال، على واقعة رسوب 300 مهندسًا مدنيًا في اختبارات توظيف لشركة مياه الغربية، قائلا: "واقعة غريبة".



وقال "كمال"، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إن التعليم في مصر أقرب إلى طعم "الطين الحاف"، معتبرًا إلى أن التعليم في مصر في وضع كارثي، وأي وضع للتعليم سيكون أفضل حالا من وضعنا الحالي.



وشدد على ضرورة دراسة السبب الذي أدى إلى رسوب هؤلاء المهندسين، مضيفا أنه لابد من تطوير التعليم بشكل سريع.

