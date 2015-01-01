"تويتر" يعود للعمل بعد العطل المفاجيء

عاد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" للعمل بعد نحو ساعة من تعرضه لعطل مفاجئ، اليوم الخميس، كان قد تسبب في عجز المستخدمين عن الوصول إلى حساباتهم.

وأوضح "تويتر" أن العطل نجم عن إجراءه لتغيير داخلي، مشيرا إلى أنه يتم إصلاحه حاليا، وأضاف أن بعض مستخدميه قد يكونون قادرين على الولوج إليه من جديد، وفقا لرويترز.

ومازح "تويتر" مستخدميه، عبر حسابه الرسمي، قائلا لهم: "هل افتقدتم تواجدنا".

ويشار إلى العطل المفاجئ لتويتر وقع، أثناء عقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اجتماعا مع كبرى شركات التقنية، والذي لم يتم دعوة شركة "تويتر" لحضوره، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

و​قال موقع "تويتر"، اليوم الخميس إنه يحقق في بلاغات من بعض المستخدمين عن وجود مشكلات ترتبط بالدخول على الموقع.

وأظهر موقع "داون ديتكتور دوت كوم"، المتخصص في رصد مثل هذه الحوادث إبلاغ نحو 50 ألف شخص في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة.