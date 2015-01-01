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مفاجأة سارة لجماهير الهلال بشأن عموري

الخميس 11/يوليه/2019 - 10:33 م
مفاجأة سارة لجماهير الهلال بشأن عموري
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كتب : حسن شحاتة
 
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كشفت تقارير صحفية سعودية، عن مفاجأة سارة بشأن عودة نجم الفريق الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري".


وأكدت التقارير، أن الإسباني رامون كوجات، الطبيب المعالج للدولي الإماراتي عموري، على جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات طوال 90 دقيقة.


ويذكر أن عموري تعرض للإصابة في وقت سابق بقطع في الرباط الصليبي أمام نادي الشباب، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليغيب عن صفوف الزعيم طوال أحداث الموسم.

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