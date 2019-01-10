تشافي: هدفي هو تدريب برشلونة.. وتوقيع نيمار صعب
الخميس 11/يوليه/2019 - 10:31 م
مني العوضي
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أكد تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري وأسطورة برشلونة، على أهمية توقيع البارسا مع لاعب مثل أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الذي أعلن راية العصيان ليرحل للكامب نو.
وقال تشافي، في تصريحات تلفزيونية: "لقد قلت دائماً أن هدفي هو تدريب برشلونة، أبدو مستعداً لذلك".
وتابع حديثه: "توقيع برشلونة مع نيمار سيكون أمراً رائعاً للغاية، لكنني أراه توقيع صعب".
وأضاف: "توقيع جريزمان لا يزال غير رسمي، لكن يبدو وكأنه سيكون في برشلونة، هذا توقيع رفيع المستوى".
وكان نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان قد أكد على رغبته في الانتقال إلى برشلونة مجدداً بعدما فشل في التأقلم مع أجواء النادي الباريسي منذ انضمامه في 2017.
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