أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحسم صفقة الموسم ومجزرة كبري في اللاعبين والهدف الثمين يقترب من كامب نو

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 11-7-2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الخميس 11-7-2019:-





بالأسماء.. مذبحة لاعبين في صفوف برشلونة





كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن أسماء بعض اللاعبين المهددين بمغادرة نادي برشلونة الإسباني وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية نظراً لخروجهم من حسابات المدير الفني إرنستو فالفيردي.





وينوي فالفيردي في أن تضم قائمة الفريق 21 لاعباً ولا يرغب في أن تتضمن القائمة لاعب زائد حيثُ يريد المدرب الاستفادة من جميع العناصر المتواجدة بالموسم المقبل.





ويرتبط مستقبل بعض اللاعبين في برشلونة بالصفقات الجديدة التي ستقوم بإبرامها الإدارة الكتالونية وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.





وغادر صفوف برشلونة 3 لاعبين وهم أندريه جوميز، ياسيبر سيليسن ودينيس سواريز، ولا يزال هناك لاعبين آخرين تحوم الشكوك حول إمكانية استمرارهم مثل إيفان راكيتيتش، عثمان ديمبيلي، فيليب كوتينيو، نيلسون سيميدو، مالكوم، رافينيا ألكانتارا وتوديبو.





الجدير بالذكر أن برشلونة يقترب من دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد وذلك لضمه هذا الصيف بالإضافة للمفاوضات على نيمار جونيور.





عاجل.. برشلونة يدفع الشرط الجزائي في عقد جريزمان





اقترب نادي برشلونة الإسباني من إعلان التعاقد مع الفرنسي انطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.





وأشارت تقارير إسبانية حسب L'Équipe، إن برشلونة دفع قيمة الشرط الجزائي 120 مليون يورو لـ جريزمان عن طريق التحويل المصرفي اليوم.





ويُريد برشلونة ان يقوم جريزمان بـ اجراء الفحوصات الطبية يوم الاحد او يوم الاثنين، وان يتواجد اللاعب بالفعل مع المجموعة في التدريب الاول، من أجل الاستعداد للموسم المقبل.





فضائح نجم برشلونة عرض مستمر





يعتقد اللاعب الألماني الدولي السابق لوثار ماتيوس أن رئيس نادي بايرن ميونيخ، أولي هونيس، سيفقد مصداقيته حال تعاقد ناديه مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي يلعب حالياً في صفوف نادي برشلونة.





وقال ماتيوس في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "عندما أفكر في الفضائح التي أثارها ديمبيلي في بروسيا دورتموند وبرشلونة، لا أرى أي سبب للاعتقاد بأنه سيتصرف بشكل مختلف في بايرن".





وأشار الألماني الدولي السابق (58 عاماً) أيضاً إلى أن هونيس انتقد ديمبيلي بشدة عندما تمرد في نادي دورتموند لإجباره على الموافقة على انتقاله إلى برشلونة.





يذكر أن ديمبيلي تأخر مرات عدة عن تدريبات فريقه برشلونة، بسبب سهره لساعات متأخرة، نظراً لإدمانه على لعبة فورت نايت الشهيرة.





وأوضح ماتيوس: "كان لأولي هونيس موقفاً واضحاً من إضراب ديمبيلي في دورتموند، وإذا تعاقد بايرن معه، فسيواجه مشكلة مصداقية".





ومن بين المرشحين للانضمام إلى البافاري، أبدى ماتيوس تأييده للتعاقد مع لاعب مانشيستر سيتي، ليروي ساني، الذي يعرف بالفعل العديد من لاعبي النادي كونهم زملاءه في المنتخب الألماني، وتأقلمه مع الفريق لن يكون معقداً.





يشار إلى أن بايرن لا يزال لديه رغبة في عقد أربع صفقات، على أن يكون أحدهم على الأقل في مركز الجناح.





بايرن ميونيخ يحسم موقفه من التعاقد مع عثمان ديمبلي





تحدث لوثار ماتيوس النجم السابق للمنتخب الألماني، على ما يثار حول إمكانية تعاقد نادي بايرن ميونيخ الألماني مع الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني.





وقال ماتيوس في تصريحات صحفية: "عندما أفكر في الفضائح التي فعلها ديمبيلي في بوروسيا دورتموند والبارسا، لا أرى أي سبب للاعتقاد بأنه سيتصرف بشكل مختلف في بايرن ميونيخ".





وأضاف قائلاً: "الرئيس أولي هونيس كان موقفه واضحا ضد تصرفات ديمبيلي في دورتموند، وإذا تعاقد معه سوف يخسر الرئيس مصداقيته".





برشلونة يفرض حصانة شديدة على جريزمان





أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى نادي برشلونة الإسباني، سيفرض حالة من الحماية القصوى على لاعبه القادم أنطوان جريزمان، حيث سيتم تقديمه بدون جمهور.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه يحاول النادي الكتالوني جعل قدوم جريزمان سلس قدر الإمكان، والخطوة الأولى تقديمه دون جمهور لكي لا يوبخه الجمهور، فلا أحد ينسى فيلم القرار.





وعلى ذلك فإن ملعب كامب نو سيكون مغلق أمام الجماهير بسبب تغيير العشب، وهذا الأفضل لكي لا يتم توبيخ النجم الفرنسي.





فيدال يحسم مستقبله مع برشلونة





حسم النجم الدولي التشيلي أرتورو فيدال، متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، مستقبله مع برشلونة، خلال الفترة المقبلة.





وقال فيدال في تصريحات صحفية: "مستقبلي؟ حالياً لا أفكر سوى في إجازاتي، وكما قلت مستقبلي في برشلونة، لدي عقد مع النادي لمدة عامين وهو لا زال مستمراً".





وتعاقد النادي الكتالوني مع المحارب التشيلي فيدال، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نادي بايرن ميونيخ الألماني.





مفاجأة.. برشلونة يتراجع عن ضم نجم أتلتيكو مدريد





ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي فيليبي لويس نجم أتلتيكو مدريد خرج من حسابات برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لويس تلقى إخطارًا من برشلونة بأنه لا يُعتبر أولوية للبلوجرانا في الوقت الحالي ويمكنه حسم مستقبله مع أي فريق آخر.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لويس انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد ورفض حسم مستقبله حتى خروج منتخب بلاده من بطولة كوبا أمريكا التي توجت بها البرازيل.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن لويس جذب أنظار فلامنجو البرازيلي لكن اللاعب ذو ال 33 عامًا يرغب في الاستمرار في أوروبا.





يذكر أن برشلونة يولصل محاولاته لضم بديل لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر حاليًا لكن برشلونة يفكر في ضم نجم شاب من أجل المستقبل.





برشلونة يكشف عن موعد إعلان صفقة جريزمان





أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني، قد استقر على موعد إعلان التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن كسر عقد أنطوان جريزمان سيكون يوم (الجمعة) أو أقصى حد يوم (الاثنين)، لأن يومي السبت والأحد عطلة.





والمجت التقارير إلى أنه لن يكون هناك جماهير في المدرجات في ملعب كامب نو أثناء تقديم جريزمان، بسبب أعمال تغيير عشب الملعب.





الخلاف يشتعل بين جريزمان وكوتينيو !





كشفت تقارير صحفية إسبانية، ان هناك فوضى كبيرة، حول اللاعب الذي سيحمل القميص رقم 7 بفريق برشلونة، خلال الموسم المقبل.





وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أنه مع وصول النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، وسيكون السؤال، من سيرتدي القميص رقم 7، الذي هو الان بحوزة البرازيلي فيليبي كوتينهو.





وفي حال عدم رحيل البرازيلي كوتينيو، كيف سيقتنع النجم الفرنسي بارتداء قميص آخر، وهو الذي كان دائما يرتدي القميص رقم 7 تكريما لقدوته الإنجليزي ديفيد بيكهام.





برشلونة يستبعد التعاقد مع نجم دفاع أتلتيكو مدريد





أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني قد أبلغ النجم البرازيلي فيليبي لويس، مدافع أتلتيكو مدريد، أنه خارج الخطط تماماً.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن فيلبي لويس هو ظهير أيسر حر وارتبط اسمه كثيراً مع البارسا مؤخراً لكي يكون بديل لـ جوردي ألبا.





الجدير بالذكر ان المدافع البرازيلي الذي سيصل للـ34 من عمره في أغسطس، وصله إشعار من نادي برشلونة أُبلغ فيه أنه ليس أولوية وخارج الخطط تماماً ولن يتم التوقيع معه.





أولى أزمات جريزمان في برشلونة





كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن أولى المشاكل التي ستواجه النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في برشلونة بعد توقيع عقود انضمامه رسمياً قادماً من أتلتيكو مدريد.





وتوقعت الصحيفة الإسبانية، أن يثير التوقيع مع جريزمان الكثير من الجدل حول من سيرتدي الرقم 7 في النادي الكتالوني.





ويذكر فأن رقم 7 هو المفضل للفرنسي الدولي بينما يرتدي فيليب كوتينيو نفس الرقم في البارسا ومن المتوقع أن يكون الأمر محل جدل في النادي الكتالوني.





وتقرر أن يتم تقديم جريزمان سيتم يوم السبت المقبل بالكامب نو بدون جمهور ولكي لا تبدأ الشائعات ليس لحمايته من "ردة فعل" أي أحد ولكن لأنه هناك صيانة كاملة بالملعب لذلك لسلامة الجمهور لن يتم دخولهم لحضور التقديم.



