محافظ الدقهلية يحيل 5 مسئولين بالجمالية وميت سلسيل للتحقيق

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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إحالة 4 رؤساء جمعيات زراعية ورئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة الجمالية وميت سلسيل للتحقيق بسبب التقاعس والتقصير في أداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.



كما قرر شاروبيم تشكيل لجنة من الشئون الهندسية والتفتيش المالي والمتابعة لمراجعة أعمال البناء المخالف في كل من مركز ومدينة الجمالية وميت سلسيل والكردي لوجود حالات تعدي بها،واحالة أوراق الموضوع للشئون القانونية بالمحافظة.



وشمل قرار محافظ الدقهلية احالة كل من رؤساء الجمعيات الزراعية بكفر الجمالية، وبميت مرجا سلسيل، والجمالية، والعمارنة، ورئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة الجمالية، وذلك للتقصير في مواجهة أعمال التعدي على الأرض الزراعية،ووجود تشوين أعلى جمعية العمارنة.



كما وجه شاروبيم بالتحقيق في حالات الغياب وترك العمل وكذا مسئول الحضور والانصراف بالجمعية الزراعية بالعصافرة لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال حالات الغياب.



وشدد محافظ الدقهلية على سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق كل وحدة محلية، وضرورة استمرار المتابعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المباني واية مخالفات أخرى.