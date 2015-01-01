"مياه الغربية" تكشف تفاصيل رسوب 300 مهندس مدني في اختبارات التوظيف





كشف المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب بالغربية، تفاصيل اختبار الشركة لنحو 300 مهندس مدني للتوظيف، وكانت النتيجة لم ينجح أحد.وأشار "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن الامتحان لم يكن صعبًا، ووضعه أساتذة مختصون، موضحًا أن نسبة النجاح كانت 70%، ولكن لم يحصل أحد على هذه النسبة من المهندسين المدنيين الذين تقدموا للامتحان.ولفت إلى أن هناك عدد قليل من مهندسي الميكانيكا والكهرباء هم من اجتازوا الامتحان، منوها بأنه لأول مرة تمر به مثل هذه الواقعة.