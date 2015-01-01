"تويتر" يتحقق في بلاغات أسباب انقطاع الخدمة
الخميس 11/يوليه/2019 - 10:13 م
وكالات
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قال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، إنه "يحقق في بلاغات من بعض المستخدمين عن وجود مشكلات ترتبط بالدخول على الموقع".
وأظهر موقع داون ديتكتور دوت كوم المتخصص في رصد مثل هذه الحوادث إبلاغ نحو 50 ألف شخص في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة.
وبحسب موقع "داون يتكتور" المتخصص في رصد مثل هذه الحوادث توقفت خدمات تويتر في القارات الخمسة، لكن أكبر عدد من المستخدمين المتضررين اكتشفوا في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية يليها اليابان والبرازيل والهند والأرجنتين وكولومبيا وبيرو.
وأظهر موقع داون ديتكتور دوت كوم المتخصص في رصد مثل هذه الحوادث إبلاغ نحو 50 ألف شخص في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة.
وبحسب موقع "داون يتكتور" المتخصص في رصد مثل هذه الحوادث توقفت خدمات تويتر في القارات الخمسة، لكن أكبر عدد من المستخدمين المتضررين اكتشفوا في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية يليها اليابان والبرازيل والهند والأرجنتين وكولومبيا وبيرو.
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