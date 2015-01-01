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النجم الساحلي يعلن تعاقده مع مهاجم ليون السابق

الخميس 11/يوليه/2019 - 10:13 م
النجم الساحلي يعلن تعاقده مع مهاجم ليون السابق
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حسن شحاتة
 
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، عن تعاقده مع الجزائري يانيس تافر، قادمًا من صفوف سانت جالين السويسري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صور للاعب بعد التوقيع معلقًا عليها "أمضى اللاعب يانيس تافر عقدا لمدك موسمين مع النجم الرياضي الساحلي.

ويذكر أن تافر سبق له خوض العديد من التجارب في الملاعب الأوروبية، حيث لعب مع ليون في موسم 2010، قبل أن ينتقل لتولوز على سبيل الإعارة، ليذهب للدوري السويسري عام 2012 عبر بوابة لوزان، قبل أن ينتقل إلى سانت جالين عام 2014.

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