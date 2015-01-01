غلق 126 منشأة غذائية وإعدام 8 طن أغذية فاسدة بالدقهلية

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن غلق 126 منشأة غذائية متنوعة بنطاق المحافظة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات بالإضافة إلى ضبط واعدام 8 أطنان من أغذية وعصائر متنوعة وتحرير 242 محاضر لعدم وجود شهادة صحية.



وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التفتيشية على منافذ الأغذية ومحلات بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع لمتابعة جودة المعروضات والتأكد من مراعاتها شروط التداول والبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.



جاء ذلك بناءا على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والذي أشار إلى قيام فرق مراقبة الأغذية بالمرور على 343 منشأة غذائية خلال الأسبوع الماضي وقامت بسحب 515 عينة وارسالها للمعمل المشترك.