المصري يتعادل مع الرجاء وديا

تعادل نادي المصري البورسعيدي مع الرجاء المطروحي 1/1 في المباراة التي اقيمت بينهما عصر اليوم بإحدي المنتجعات الرياضية في الاسكندرية التي يعسكر بها المصري في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

دخل إيهاب جلال المدير الفني للمصري اللقاء بتشكيل مكون من: احمدمسعود ،شوشة ، عبد الناصر ديماريا ، عبد الخالق دقدق ، فريد شوقي ، إسلام عطية ، حسن علي ، احمد جمعة ، مفتاح ، أيمن ندا .









بينما دخل هاني العقبي المدير الفني للرجاء اللقاء بتشكيل مكون من : عمرو ، أحمد اسماعيل ، محمد إسماعيل ، أمير صابر ، العقيلي ، المنوفي ، بلال جمال ،عفروتو ، حمبوزو ، محمود عبد العاطي.









بدأ اللقاء قوية من جانب المصري في محاولة لإحراز هدف مبكر وبالفعل نجح حسن علي بإحراز أول الاهداف في الدقيقة 20 وبعدها أضاع أحمد جمعه ضربة جزاء للمصري الذي أطاح بالكرة أعلي المرمي.









وفي بداية الشوط الثاني قام المديرين الفنيين بإجراء تغييرات كثيرة ونجح نادي الرجاء في السيطرة علي الشوط الثاني وهدد مرمي المصري بأكثر من كرة خطيرة حتي تمكن محمد الشافعي في إدراك التعادل في الدقيقه 15 من الشوط الثاني وحاول الفريقين إحراز أهداف لكن تألق دفاع الفريقين حال دون تغيير النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.