اقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم صفقة انتقال حسام حسن مهاجم سموحة إلى صفوف القلعة الحمراء وذلك في إطار تدعيم الفريق استعداداً للموسم الجديد.





وكثفت إدارة النادي الأهلي اتصالاتها لحسم انتقال حسام حسن إلى صفوفه والوصول لاتفاق في المقابل المادي وذلك يأتي وسط سعي المارد الأحمر لتدعيم خط هجومه بمهاجم سموحة المتألق.





ويذكر فأن مسؤولي النادي الأهلي يرغبون في عرض بعض العناصر للدخول ضمن صفقة انتقال مهاجم سموحة إلى المارد الأحمر.





وبدأ حسام "25 عاماً" مسيرته في ناشئي نادي الزمالك قبل انتقاله إلى طلائع الجيش وبعدها مثل صفوف الداخلية وانضم بعد ذلك إلى سموحة في موسم 2015/16.





وخاض حسام حسن مع سموحة في الموسم المنصرم 28 مباراة ببطولتي الدوري المصر والكأس وسجل 11 هدفاً وله تمريرتين حاسمتين.



