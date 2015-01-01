أنغام وزوجها برفقة محمد حماقي في السعودية

شاركت المطربة أنغام، جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت أنغام برفقة محمد حماقي وزوجها الملحن أحمد إبراهيم، وذلك خلال أول حفل في الباحة بجدة، وقد أبهرت إطلالتها متابعيها حول مدى رقتها، وأناقتها الشديدة.





يذكر أن المطربة أنغام أحيت مساء أمس حفلا ضخما في الباحة أيضا بمشاركة المطرب محمد عبده.





شدت المطربة أنغام بباقة من أجمل أغنياتها خلال حفلها الغنائي بالمملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري كبير.



