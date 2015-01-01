إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الساحل بالدقهلية

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شهد طريق طلخا شربين حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالفاكهة بترعة الساحل، أمام عزبة متري التابعة للوحدة المحلية ببطرة التابعة لمركز طلخا فى محافظة الدقهلية، نتيجة اصطدامها بجرار زراعي يسحب مولد ويسير عكس الاتجاة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص.



تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير البحث الجنائى يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالفاكهة فى ترعة الساحل نتيجة اصطدامها بجرار زراعي.



وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة طلخا الى مكان الحادث وتوجه وائل عليوة نائب رئيس مجلس مدينة طلخا وسهام صلاح رئيس الوحدة المحلية ببطرة ونقطة شرطة ديسط وقوات تأمين الطريق لموقع الحادث وتم نقل المصابين الثلاثة لمستشفي شربين العام واستدعاء اللودر الخاص بالوحدة المحلية لفتح الطريق وتسيير حركة المرور ورفع السيارة من الترعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة.