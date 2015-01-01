الأحد.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم | ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي
الخميس 11/يوليه/2019 - 10:02 م
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نتيجة الثانوية العامة 2019 ، حالة من الترقب لأولياء الأمور والطلاب بشأن نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع ، حيث تداولت في الفترة الأخيرة شائعات عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، وهذا ما نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزارء، كما تداولت أيضًا أخبار عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس اليوم السابع، ونقدم لكم كافة تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2019.
الأحد.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم | ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي
وعن موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 ، قال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الادارة العامة للامتحانات في تصريحات صحفية، إنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 يوم الأحد القادم الموافق 14 يوليو 2019.
كما أشار مسئولو كنترولات الثانوية العامة 2019 إلى أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2019 مرتفعة، مشيرين إلى أنه تم توفير الظروف المناسبة لمقدري الدرجات، بحيث يقوموا بأداء مهمتهم بدقة ونزاهة وبلا أي أخطاء أو مجاملات، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا بدون زيادة أو نقصان.
وتيح الوزارة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة على موقعها الرسمي على الانترنت بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 رسميا من الوزير.
ويمكن الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2019 بعد رفعها على بوابة الثانوية العامة، وذلك من خلال رواابط التي سنوفرها لكم، كما سيتم فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة لمدة شهر كامل بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 رسميا في المدارس.
روابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بالأسفل
|نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم
|نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
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