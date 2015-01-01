خبر سار.. إنشاء وزارة "السعادة" فى مصر قريبًا
الخميس 11/يوليه/2019 - 09:59 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: "نسعى جميعًا لتعزيز وتنمية الوعي لدى المواطنين".
وأوضح "الرفاعي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن ما يؤرق الحكومة هو تعزيز ثقة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليه.
وأعلن مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عن إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا.
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