بالأسماء.. مذبحة لاعبين في صفوف برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن أسماء بعض اللاعبين المهددين بمغادرة نادي برشلونة الإسباني وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية نظراً لخروجهم من حسابات المدير الفني إرنستو فالفيردي.





وينوي فالفيردي في أن تضم قائمة الفريق 21 لاعباً ولا يرغب في أن تتضمن القائمة لاعب زائد حيثُ يريد المدرب الاستفادة من جميع العناصر المتواجدة بالموسم المقبل.





ويرتبط مستقبل بعض اللاعبين في برشلونة بالصفقات الجديدة التي ستقوم بإبرامها الإدارة الكتالونية وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.





وغادر صفوف برشلونة 3 لاعبين وهم أندريه جوميز، ياسيبر سيليسن ودينيس سواريز، ولا يزال هناك لاعبين آخرين تحوم الشكوك حول إمكانية استمرارهم مثل إيفان راكيتيتش، عثمان ديمبيلي، فيليب كوتينيو، نيلسون سيميدو، مالكوم، رافينيا ألكانتارا وتوديبو.





الجدير بالذكر أن برشلونة يقترب من دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد وذلك لضمه هذا الصيف بالإضافة للمفاوضات على نيمار جونيور.











