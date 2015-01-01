"كانوا بيسرقوا الفجر".. التفاصيل الكاملة حول سقوط عصابة العياط





كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول سقوط عصابة سرقة السيارات السوزوكي، بمركز العياط، وتبين أن المتهمين كانوا يسرقون السيارات وقت أذان الفجر، وكانت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، من أكثر الأماكن التي يسرقوا منها السيارات، ويبيعوها لعملائهم بمحافظة الجيزة، بمبالغ مالية تتراوح مابين 3 آلاف إلى 8 آلاف جنيه للسيارة.وأضافت التحقيقات أن أفراد التشكيل العصابي البالغ عددهم 7 أشخاص، ارتكبوا العديد من جرائم السرقات على مدار العامين الماضيين، بمحافظات القاهرة والجيزة، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية.وأوضحت التحقيقات أنه بسبب ارتفاع عدد السيارات المسروقة، لم يتذكر أفراد التشكيل عددهم، مشيرة إلى أن ثمن بيع السيارة المسروقة لم يتجاوز الـ 8 آلاف جنيه، وأنه يوجد سيارات تم بيعها بـ 3 آلاف جنيه، لعدم وجود أوراق تفيد ملكيتها.وواصلت التحقيقات أن جهاز الـ "جي بي اس"، المركب بسيارة دار الأيتام، كان السبب في إسقاط العصابة.كان نجح رجال مباحث مركز شرطة العياط في القبض على أخطر تشكيل لسرقة السيارات السوزوكي بمركز العياط، وإعادة 20 سيارة مسروقة، بـ 3 محافظات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من المسئول عن أحد دور الأيتام، بتعرض سيارة سوزوكي للسرقة على يد مجهولين، حال سيرها بنطاق المركز.وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث ترأسه العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه وراء السرقة، وهم كلا من مصطفى.ز، 21 سنة، سائق ومقيم قرية العطف بالمركز، عمرو.ز، 28 سنة، سائق ومقيم بقرية العطف، وكان دوره يقتصر على التصرف في السيارات المسروقة وبيعها، أحمد.ف، 29 سنة، ميكانيكي سيارات وشهرته "أحمد الميكانيكي"، ومقيم قرية المتنيا، واقتصر دوره على فتح السيارات، وتسهيل سرقتها، أحمد.س، 24 سنة، سائق ومقيم قرية العطف، وشهرته "حموقة"، فارس.ش، 39 سنة، سائق، وشهرته "أبو رفعت"، خالد.ح، 37 سنة، محمد.أ، 24 سنة، سائق وشهرته "بلوظة".وبإعداد مأمورية مكبرة برئاسة العقيد علي عبد الكريم والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، تم القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي لسرقة السيارات السوزوكي بالإكراه، بنطاق محافظات الجيزة والقاهرة والمنوفية، وتم إعادة 20 سيارة مسروقة،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.