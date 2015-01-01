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"خليها تصدي": هناك موجتين جديدتين من انخفاض أسعار السيارات

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:49 م
خليها تصدي: هناك موجتين جديدتين من انخفاض أسعار السيارات
ارشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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قال محمد شتا، المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، إن الحملة لم تتوقف، بل تعمل بشكل جيد، وكا ما تم توقعه تحقق بالفعل، حيث انخفضت أسعار السيارات.

وأشار "شتا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن هناك موجتين جديدتين من انخفاض أسعار السيارات سيحدث في شهر سبتمبر، وذلك بالتزامن مع تنظيم معرض "فرانكفورت" في ألمانيا، وآخر في القاهرة.

وأضاف أن الموجة الثانية من الانخفاض ستكون في شهر ديسمبر، متابعا: "محدش يشتري عربيات الآن، واللي يقدر يستنى يحط فلوسه فالبنك ويركب أوبر وكريم.. وهيكون كسبان".
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