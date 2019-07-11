KORAHD مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر quarts de finale بث مباشر hala Tunisia رابط ماتش منتخب تونس جودة مختلفة

يلا شوت ستورز البث المباشر لمباراة منتخب تونس مع منتخب مدغشقر الذي يشارك في البطولة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه يوم الخميس 11/7/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام، في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية كورة أونلاين KOORA LIVE.









كورة لايف ويسعى منتخب تونس في كسر عقدة الدور الربع نهائي في السنوات الأخيرة KOORA ONLINE، حيث لم يصل نسور قرطاج لنصف نهائي الكان منذ سنوات عديدة، ولم يحققوا أيضاً لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية YALA SHOOOT PLUS، بينما يسعى منتخب مدغشقر لتحقيق المفاجأة والوصول لدور النصف نهائي في أول مشاركة له بالبطولة الأفريقية BEIN MATCH، خاصة بعد تدعيم رئيس الدولة وحضوره إلى مصر في الأيام الماضية، من أجل تدعيم اللاعبين والفريق لكتابة التاريخ KORA2DAY.









كورة جول وستقام المباراة بين منتخب تونس ومنتخب مدغشقر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يلا كورة ويخوض نسور قرطاج مباراتهم الاولى على ستاد السلام الدولي، حيث خاضوا جميع مباريات البطولة حتى الآن على ستاد السويس والإسماعيلية KOOORA GOAL.









يلا تابع لايف ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب تونس في مواجهة منتخب مدغشقر YALA LIVE :-

حراسة المرمى : معز بن شريفية.

خط الدفاع : وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون - أسامة الحدادي.

خط الوسط : غيلان الشعلالي - إلياس السخيري - فرجاني ساسي.

خط الهجوم : أنيس البدري - طه ياسين الخنيسي - يوسف المساكني.





بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب مدغشقر :-

ملفين أدريان - رومان ميتانير - وماس فونتين - اسكال رازاكانانتينيانا - جيريمي موريل - ريان رافيلوسون - أنيسيت أندريانانتيناينا - إبراهيم أمادا - الاينا نومينياناهاري - فانيفا إيما أندرياتسيما - كاروليس اندريا.









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