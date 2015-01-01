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عاجل.. الأهلي يقترب من غلق صفقة نجم منتخب مصر

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:04 م
عاجل.. الأهلي يقترب من غلق صفقة نجم منتخب مصر
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محمد جمال
 
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كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم أن نادى أهلى جدة السعودى ينوى التعاقد مع مدافع منتخب مصر أحمد حجازى ولاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى.

وذكرت صحيفة "الميدان" السعودية أن أهلى جدة ينوى دفع الشرط الجزائى للاعب والبالغ قيمته 6 ملايين يورو لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويخوض فريق أهلي جدة السعودى معسكر إعدادي في النمسا تحت قيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق، استعداداً لمواجهة الهلال في دور الـ 16 من دوري أبطال أسيا.
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