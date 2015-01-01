النجم يجدد عقد لاعبه الشاب لمدة 3 مواسم

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، عن تجديد تعاقده مع لاعبه الشاب حازم حاج حسن، لمدة ثلاثة مواسم إضافية لينتهي عام 2023.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورًا بعد توقيع اللاعب على العقود معلقًا عليها : "جدد اللاعب الشاب حازم حاج حسن عقده مع النجم الرياضي الساحلي لمدة 3 مواسم".

يذكر أن صاحب الـ 23 عامًا قد انضم لصفوف النجم خلال فترة الإنتقالات الشتوية لعام 2017.