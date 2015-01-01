بعد ضم جريزمان.. كيف سيكون تشكيل برشلونة ؟

اقترب نادي برشلونة الإسباني من إعلان التعاقد مع الفرنسي انطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.





وسيكون إرنستو فالفيردي مدرب البارسا في حيرة كبيرة بعد انضمام جريزمان في الأيام القليلة المقبلة، في ظل وجود الكثير من العناصر الهجومية المميزة للفريق.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" طريقة لعب البارسا في الموسم المقبل بعد التعاقد مع جريزمان.





من المتوقع أن يدخل إرنستو فالفيردي المباريات بطريقة لعب 4-3-3 خاصة بعد قدوم جريزمان، أو سيلعب بطريقة 4-2-3-1 وستكون هذة الخطة الأنسب للبارسا، حيث سيبدأ بالتشكيل الآتي :-





حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط الدفاعي : بوسكيتس - دي يونج.

خط الوسط الهجومي : انطوان جريزمان - ميسي - كوتينهو.

خط الهجوم : لويس سواريز.





او في حالة 4-3-3 سيخرج فيليب كوتينهو من التشكيلة الأساسية وسيدخل فيدال كلاعب ثالث دفاعي في خط الوسط، وسيكون عثمان ديمبلي بديل لجريزمان، وفي حالة عدم توفر لويس سواريز للإصابة أو للإيقاف سيكون جريزمان المهاجم الأساسي لبرشلونة كما كان يلعب في فريق أتليتكو مدريد.





فلدى فالفيردي الكثير من الحلول في طريقة اللعب بعد قدوم جريزمان، وسيكون حل سحري لهجوم برشلونة مع ليونيل ميسي ولويس سواريز، من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.