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"عكاشة" يُطالب بوقفة مع ترجمة القرآن الكريم لهذا السبب

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:58 م
عكاشة يُطالب بوقفة مع ترجمة القرآن الكريم لهذا السبب
الإعلامي توفيق عكاشة
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كساب أحمد
 
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طالب الإعلامي توفيق عكاشة، العالم الإسلامي بوقفة مع ترجمة القرآن الكريم، خاصة أن الترجمة الخاطئة أدت لظهور بعض الجماعات الإرهابية في إفريقيا وأوروبا.

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن أجهزة مخابرات العالم الإسلامية، عليها أن تبحث لمعرفة من يقف وراء ترجمة القرآن في الدول الإسلامية الغير عربية.

ولفت إلى أن القرآن الكريم أنزل عربيًا، ويجب الحرص الشديد في ترجمته، حتى لا يتغير بعض معانيه.
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المزيد عن: ترجمة القرأن الحياة الإعلامي توفيق عكاشة اخبار مصر
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