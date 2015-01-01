الزراعة: نتبع مقولة "الوقاية خير من العلاج" حتى لا يصاب محصولنا بأمراض

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة أعلنت خلو 537 ألف فدان من البطاطس في نحو 12 محافظة من العفن البني.



وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن تلك النسبة تعني أن الوزارة حريصة على الاستمرار في خروج منتج جيد خالي من هذا المرض، مؤكدًا أنه يتم إجراء صيانة للمناطق الخالية من العفن البني.



وأضاف أن اتباع المعايير الآمنة سبب زيادة محصول البطاطس، حيث تحتل البطاطس المرتية الثانية في الصادرات الزراعية، منوهًا بأنهم يتبعون مقولة الوقاية خير من العلاج لتجنب غصابة أي محصول بأمراض.

