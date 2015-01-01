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انفجار سيارة مفخخة أمام كنيسة في مدينة القامشلي السورية

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:46 م
انفجار سيارة مفخخة أمام كنيسة في مدينة القامشلي السورية
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وكالات
 
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انفجرت سيارة مفخخة، مساء الخميس، أمام بوابة كنيسة في مدينة القامشلي، ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق ما شاهد مصور لوكالة فرانس برس.

وألحق التفجير أضراراً بالواجهة الأمامية لكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس والأبنية التي تقع قبالتها وسيارات كانت متوقفة في المكان.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن التفجير تسبب بإصابة 11 شخصاً، بينما أورد المرصد السوري لحقوق الانسان أن 7 أشخاص أصيبوا بجروح، ثلاثة منهم في حالة خطرة.

وتقع الكنيسة في حي الوسطى ذي الغالبية المسيحية في المدينة، حيث تحتفظ قوات النظام بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات.

وشهدت المدينة ذات الغالبية الكردية اعتداءات دموية خلال سنوات النزاع، تسبّب أكبرها في يوليو 2016 بمقتل 48 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات بجروح وفق المرصد، جراء تفجير شاحنة مفخخة في المدينة، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

وأصيب 7 مدنيين على الأقل بينهم طفل بجروح في 17 يونيو بعدما أقدم انتحاري على تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة قرب مقر لقوات الأمن الكردية في المدينة.
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