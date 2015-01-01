منتخب الجزائر يُقصي كوت ديفوار من أمم إفريقيا ويضرب موعدًا مع نيجيريا في نصف النهائي





بَلغ منتخب الجزائر نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا عقب الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.





بداية هذا الشوط كانت قوية للغاية من جانب الأفيال حيث سدد ماكس جراديل كرة قوية لكن القائم الأيسر لريس موبلحي تصدى لها.





بعد فرصة جراديل بدأ لاعبو منتخب الجزائر في شن الهجمات على مرمى كوت ديفوار ومن عمل ثنائي بين رياض محرز ويوسف البلايلي كاد نجم مانشتسر سيتي أن يحرز الهدف الأول لمحاربي الصحراء، لكن تسديدته مرت بسنتيمترات قليلة للقائم الأيسر للحارس جوبهو.





وكاد ويلفريد كانون أن يضع الأفيال في المقدمة لكنه لم يتقن العرضية المتنقة من باكيوكو لتذهب الكرة بعيدة عن مرمى مبولحي.





وفي الدقيقة ٢٠ وبعد مجهود رائع من بغداد بونجاح وصلت الكرة إلى رامي بن سبعيني الذي مرر عرضية متقنة إلى سفيان فيغولي ليسجل الهدف الأول للجزائر في المباراة.





بعد هدف الجزائر الأول اشتعلت الأجواء داخل الملعب وحصل كلا من بن سبعيني وويلفريد زاها على البطاقة الصفراء بعد احتكاك قوي بينهما، ليترك يوسف عطال الظهير الأيمن للجزائر ملعب المباراة متأثرا بالإصابة على مستوى الكتف، ويحل زميله مهدي زفان بديلا له.





وكاد منتخب كوت ديفوار أن يدرك التعادل في الأمتار الأخيرة من هذا الشوط لكن رأسية إبراهيم سنجاري علت عارضة مبولحي.





ولم تشهد الدقائق الأخيرة من هذا الشوط أي تغيير على مستوى النتيجة لينتهي بتقدم رجال المدرب جمال بلماضي بهدف نظيف.





ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني حصل بغداد بونجاح مهاجم الجزائر على ركلة جزاء، نفذها مهاجم السد القطري لكن العارضة حرمته من إضافة الهدث الثاني لمحاربي الصحراء.





وبدأ منتخب كوت ديفوار في شن الهجمات على مرمى مبولحي حتى نجح كودجيا في إحراز هدف التعادل للأفيال بمجهود فردي رائع بعدما تخطى أكثر من مدافع للفريق الجزائري لتعود المباراة كما بدأت عليه.





بعد هدف التعادل للأفيال سنحت فرصة للجزائريين لإحراز الهدف الثاني بعدما انفرد بونجاح بحارس كوت ديفوار الذي تصدى ببراعة لهذه الفرصة وحارمًا رجال المدرب بلماضي من تسجيل الهدف الثاني.





وواصل المنتخب الجزائري الهجوم على دفاعات كوت ديفوار ومن أسيست رائع لبونجاح سدد رياض محرز الكرة باتجاه المرمى لكن باكايوكو حرم نجم السيتي من إضافة الهدف الثاني للجزائر.





ومرر جرادل الكرة رائعة داخل منطقة الجزاء على قدم ويلفريد زاها الذي سدد الكرة بعيدة تمامًا عن مرمى مبولحي.





وكاد بلايلي أن يهز شباك كوت ديفوار بعد عمل ثنائي رائع مع بغداد بونجاح لكن تصويبته المتقنة علت عارضة جوبوهو بسنتميرات قليلة.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الثاني دون أي جديد ليطلق باملاك توسيما حكم اللقاء صافرة النهاية لهذا الشوط بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق، ويذهب اللقاء لشوطين إضافيين.





وفي الشوطين الإضافيين سنحت لكلا الفريقين أكثر من فرصة محققة للتسجيل لكن المباراة ذهبت لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الجزائر.





وبهذا الفوز تأهل منتخب الجزائر إلى الدور نصف النهائي ليضرب موعدًا مع نيجيريا الذي فاز أمس على جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف.



