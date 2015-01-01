yalla shoot 7asry مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر يلا شوت رابط كول HD بث مباشر مباراة تونس ومدغشقر اونلاين اليوم Tunisia لايف

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موعد مباراة تونس امام مدغشقر في كأس أمم إفريقيا

وتلعب مباراة منتخب تونس امام منتخب مدغشقر وذلك على ملعب الإنتاج الحربي وستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والساعة العاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الامارات والساعة السابعة بتوقيت تونس ومتابعة مباراة تونس ضد مدغشقر عبر بث مباشر kora live hd كورة لايف اتش دي عبر البث المباشر على قناة بي ان ماكس 1+2 HD بصوت المعلق التونسي المتميز عصام الشوالي، مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر يلا شوت yalla shoot.





التشكيل المتوقع لمنتخب تونس امام مدغشقر

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

في خط الدفاع: أسامة الحدادي، وجدي كشريدة، ياسين مرياح، ديلان برون.

في خط الوسط: فرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس البدري.

في خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي.





التشكيل المتوققع لمنتخب مدغشقر امام تونس

في حراسة المرمى: آندريا

في خط الدفاع: مومبريس، رزاق، فونتايني، ميتانيري

في خط الوسط: آمادا، آنسيت، ريان آينا

في خط الهجوم: لالاينا، آندرياستيما، آندريا.





مشاهدة مباراة تونس امام مدغشقر في امم افريقيا 2019

متابعةمباراة قوية بين منتخب تونس امام مدغشقر في امم افريقيا اليوم يلا شوت حصري yalla shoot 7asry تعد مباراة مثير لدي الجماهير العربية لمتابعة تونس امام مدغشقر kora live hd كورة لايف اتش دي ويسعى فرجاني ساسي مع منتخب تونس في الصعود الى نصف نهائي امم افريقيا الذي يلعب لنادي الزمالك المصري youtube live يوتيوب لايف شاهد جميع مباريات كاس الامم الافريقية عبر موقع kora online كورة اون لاين.



