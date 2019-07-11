رابط kora online مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر تابع يلاشوت الان بث مباشر تونس total africa (الشوط الأول)

مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس 11-7-2019 بث مباشر عبر رابط كورة ستار kora star، حيث تدور أحداث مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب التونسي ونظيره منتخب مدغشقر، وذلك مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام أحداثها في مصر حتى 19 يوليو القادم.





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سوف تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين تونس ومدغشقر، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.





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يحتضن ملعب السلام مباراة المنتخب التونسي ونظيره منتخب مدغشقر، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 ، كما ستذاع من خلال البث الأرضي للتلفزين المصري عبر قناة تايم سبورت time sport .





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وسيبدأ المنتخب التونسي بقيادة المدرب ألان جريس مواجهة مدغشقر بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: معز بن شريفية، خط الدفاع: وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون - أسامة الحدادي، خط الوسط: غيلان الشعلالي - إلياس السخيري - فرجاني ساسي ، الأجنحة والهجوم الصريح: أنيس البدري - طه ياسين الخنيسي - يوسف المساكني.





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وعلى الجانب الآخر سيبدأ نيكولاس دوبوي مدرب مدغشقر مباراة تونس بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ملفين أدريان، خط الدفاع: رومان ميتانير - وماس فونتين - اسكال رازاكانانتينيانا - جيريمي موريل، خط الوسط: ريان رافيلوسون - أنيسيت أندريانانتيناينا - إبراهيم أمادا، الأجنحة والهجوم الصريح: الاينا نومينياناهاري - فانيفا إيما أندرياتسيما - كاروليس اندريا.





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وتأهل نسور قرطاج إلى دور الـ8 بفوز صعب على حساب منتخب غانا بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما، ووصل منتخب تونس إلى ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخه، بينما كان حاضر في النهائي ثلاث مرات وتُوج في مناسبة وحيدة على أرضه عام 2004 على حساب المنتخب المغربي.





بينما قدم منتخب مدغشقر أداء مميز في المباريات السابقة في البطولة، ويعد أحد مفاجآت النسخة 32، واستطاع الفريق بلوغ ربع النهائي والدخول في السباق على اللقب ضمن الثمانية الكبار، بعدما أطاح بنظيره الكونغو الديمقراطية من ثمن النهائي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة انتهت أشواطها الأصلية والاضافية بالتعادل بنتيجة (2-2)، وكان منتخب الجواميس على وشك حسمها في الوقت الأصلي لولا تعادل الفهود مع الثواني الأخير.



