سفارة المملكة في تركيا تحذر المواطنين من حرائق الغابات
الخميس 11/يوليه/2019 - 08:37 م
الفجر السعودي
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ناشدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا، المواطنين والمواطنات المتواجدين في محافظة موغلا، توخي الحيطة والحذر، نظراً لاندلاع حرائق في غابات منطقتي غوجيك ودالامان، وامتداد الحرائق إلى الغابات في مدينة فتحية.
وأوضحت السفارة عبر "تويتر"، اليوم الخميس، أنها سوف تتلقى اتصالات المواطنين في حالات الطوارئ ولطلب المساعدة عبر على الأرقام التالية:
00905495646655 – 00905496484455 – 00905497495555.
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