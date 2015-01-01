الأهلي يتعادل أمام نيو بورت كاونتي 1-1.. وديا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعادلا إيجابيا أمام نيو بورت كاونتى الإنجليزي، في المباراة الودية التى أقيمت اليوم بمعسكر الفريق بهدف لكلًا منهما.

وافتتح نيو بورت الأهداف عن طريق مينيتو فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة، بينما تعادل للأهلى أحمد الشيخ فى الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

وكان أحمد الشيخ، شارك فى المباراة بديلا بعدما قام المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى بوضعه على دكة البدلاء منذ بداية المباراة.

ويخوض الأهلي معسكرا مغلقا في مدينة إليكانتي الإسبانية، استعدادا لما تبقى من مباريات الموسم الماضي؛ وتحضيرا للموسم الجديد.