المغربي صاحب فيديو "جدعنة المصريين": "عجبني في الشباب حبهم لبلادهم"
الخميس 11/يوليه/2019 - 08:58 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال علاء الصنوبري، الصحفي المغربي صاحب فيديو "جدعنة المصريين"، إنه تعمد التظاهر بضياع متعلقاته الشخصية، وطلب المساعدة من الشباب المصريين في الشوارع، حيث ذكر أنه من خلال معاملاته مع المصريين لم يستبعد أن يتعاملوا معه بكل هذا الكرم.
وأضاف "الصنوبري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن معاملة المصريين له في الشوارع طيبة للغاية، حيث يرى أن الشعب المصري شعب كريم وطيب ويُحب الشعب المغربي، موضحًا أن كل الشباب الذي طلب منهم أموالًا في الشارع كانوا إيجابيين معه.
وأشار إلى أنه يزور مصر للمرة الأولى من أجل حضور مباريات منتخبه في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا:" عجبني في الشعب المصري حبهم لبلادهم، شعب بيحب إخوانه من الشعوب الأخرى، فيه كرم كبير، ده شعب كريم أوي، مش حاسس بغربة في مصر".
وتابع: "أحسن حاجة بتعجبني في الشعب المصري أنه مش بينام بالليل".
وأضاف "الصنوبري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن معاملة المصريين له في الشوارع طيبة للغاية، حيث يرى أن الشعب المصري شعب كريم وطيب ويُحب الشعب المغربي، موضحًا أن كل الشباب الذي طلب منهم أموالًا في الشارع كانوا إيجابيين معه.
وأشار إلى أنه يزور مصر للمرة الأولى من أجل حضور مباريات منتخبه في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا:" عجبني في الشعب المصري حبهم لبلادهم، شعب بيحب إخوانه من الشعوب الأخرى، فيه كرم كبير، ده شعب كريم أوي، مش حاسس بغربة في مصر".
وتابع: "أحسن حاجة بتعجبني في الشعب المصري أنه مش بينام بالليل".
Advertisements
المزيد عن: علاء الصنوبري توك شو اخبار مصر
- رواد منصات التواصل الاجتماعي يتداولون خطأ في كليب "وقفة ناصية زمان لـ أحمد مكي (صورة)
- "المصريين بالخارج": الاستعداد للانتخابات في 139 لجنة بـ124 دولة
- مصرية من أصل يوناني: "الشعب المصري به جدعنة ودفء لا يتواجد بأي مكان في العالم"
- رئيس "الجمعيات الأهلية": مبادرة "حياة كريمة" ستنجح في مصر
- بطولات إنقاذ وتبرع بالدم.. مشاهد تبرز جدعنة المصريين في حادث قطار محطة مصر