"الطرق الصوفية" بالإسكندرية تحيي ذكرى أبي العباس (صور)





أحيت مشيخة الطرق الصوفية في الإسكندرية، اليوم الخميس، ذكرى مولد العارف بالله أبي العباس المرسي، بمشاركة عدد من مشايخ وممثلي الطرق الصوفية والعديد من المواطنين.جاء أبرز الحضور الطرق "الحامدية الشاذلية، البرهامية، الإخلاصية، البرهانية، الرفاعية، البيومية، الأحمدية"، وقد حرص المشاركون بإحياء الذكرى بالطبول والمدائح أمام المسجد الشهير بمنطقة بحري، وأحيي الحفل مجموعة من المنشدين، على رأسهم الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، وفرقة الإخوة أبوشعر السورية.كما شاركت في الإحتفالية مديرية أوقاف الإسكندرية، حيث قال الشيخ حسين عبدالبصير، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية نفذت خطة دعوية سبقت الاحتفال بمولد العارف بالله قطب الإسكندرية أبوالعباس المرسي تلميذ العارف بالله أبي الحسن الشاذلي ومعلم وأستاذ ياقوت العرشي وبجواره صاحب البردة الإمام البوصيري ومعهم نصر الدين في ميدان الإسكندرية العامر بأولياء الله الصالحين، حيث تم تنظيم 6 أمسيات دينية وجلسة خاصة بمناقشة نهج البردة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.وأضاف مدير عام الدعوة أن الميدان الذي يجرى فيه الاحتفالية يضم أيضا أربعة عشر شيخا، وكذلك يوجد به أبوالفتح الواسطي خال العارف بالله إبراهيم الدسوقي وكذلك والدة القطب إبراهيم الدسوقي رقية وخادمه أبوالبركات وفي نفس البقعة توجد عمة إبراهيم الدسوقي مندرة وكذلك يوجد بمسجد أبي العباس أولاده وابنته وبعض الأولياء.