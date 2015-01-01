مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر kora live (ضربات جزاء) رابط ماتش الجزاء beIN المفتوحة penalty shoot-out

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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الجزائر و كوت ديفوار بث مباشر يلا شوت بلس، متابعة مباراة الجزائر و كوت ديفوار بث مباشر كول كورة جودة عالية بدون تقطيع، ويسعى المنتخب الجزائرى لمواصلة عروضه المميزة في بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في مصر والفوز باللقب الغائب عن محاربي الصحراء منذ عقود ، ويقود تشكيل الجزائر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي اللاعب رياض محرز.





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