"تميم" يغادر البيت الأبيض من الباب الخلفي
الخميس 11/يوليه/2019 - 08:31 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
غادر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، البيت الأبيض من الباب الخلفي، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدون وداع من أي مسؤول أمريكي، فضلاً عن سوء استقباله في بداية زيارته، مما يؤكد أنها كانت زيارة غير مرغوب فيها من جانب الولايات المتحدة.
جاءت الزيارة في محاولة "تميم" لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة وكسب ود الدول الكبرى، في ظل أزمته مع الدول العربية التي دامت لأكثر من عامين حتى الآن.
وكانت العديد من الدول العربية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في ظل دعمهم للإرهاب واستضافة قيادات تنظيمات إرهابية على أراضيهم.
Advertisements
المزيد عن: مغادرة البيت الأبيض الباب الخلفي أمير قطر
- "تميم" تحت الإقامة الجبرية.. الأمير يرفض الزيارات الخارجية.. وبعبع الإنقلاب "كلمة السر"
- آخرها صور "تميم" على لعب الأطفال.. أبرز محاولات قطر البائسة لتحسين صورتها
- قطر تواصل التصعيد.. صفقات تسليح بريطانية وأمريكية تدخل أراضيها
- "تميم" بطل من ورق.. أمير الإرهاب يحتمي بمرتزقة "بلاك ووتر".. وصفقات التسليح تُمنح لـ"داعش"
- الكونجرس يعد مشروع قانون جديد لمعاقبة قطر على دعم الإرهاب
- الكونجرس الأمريكي يعد مشروع قانون لمعاقبة قطر على دعم الإرهاب
- طال أدغال القارة السمراء.. دعم الإرهاب عار يطارد "تميم" في أفريقيا
- "تميم" بطل من ورق.. أمير الإرهاب يحتمي بمرتزقة الغرب.. ومهمتها قمع المعارضة
- بالتواريخ.. محطات في الأزمة القطرية مع الرباعي العربي (تسلسل زمني)
- أمير قطر يزور البيت الأبيض يوليو المقبل