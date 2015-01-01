"تميم" يغادر البيت الأبيض من الباب الخلفي

غادر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، البيت الأبيض من الباب الخلفي، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدون وداع من أي مسؤول أمريكي، فضلاً عن سوء استقباله في بداية زيارته، مما يؤكد أنها كانت زيارة غير مرغوب فيها من جانب الولايات المتحدة.

جاءت الزيارة في محاولة "تميم" لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة وكسب ود الدول الكبرى، في ظل أزمته مع الدول العربية التي دامت لأكثر من عامين حتى الآن.

وكانت العديد من الدول العربية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في ظل دعمهم للإرهاب واستضافة قيادات تنظيمات إرهابية على أراضيهم.