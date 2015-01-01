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"الإسكان" توضح حالات عدم قبول تقنين أوضاع المباني المخالفة

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:38 م
الإسكان توضح حالات عدم قبول تقنين أوضاع المباني المخالفة
نفيسة هاشم
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هدى عبدالرازق
 
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قالت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ، إنه تم بدء العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من 9 يوليو الجاري، حيث أنهم سيستقبلون طلبات تقنين أوضاع المباني المخالفة لمدة 6 أشهر.

وأشارت "هاشم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن هناك حالات لن يتم التصالح معها منها، المبنى الغير آمن، والمتعدي على خطوط التنظيم، والمبنى المقام على المناطق الآثرية، ولكن فيما خلاف ذلك يتم التصالح معهم.

ولفتت إلى أن مخالفة السلامة الإنشائية للمبنى لن يتم التصالح معها، منوهة بأن اللجان المشكلة في كل حي لفحص الطلبات ستكون برئاسة مهندس متخصص في الهندسة الإنشائية.
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